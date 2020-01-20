Якутск, , 05:48 — REGNUM АЛРОСА начала буровые работы для доизучения кимберлитовой трубки законсервированного рудника «Мир» в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алмазодобывающей компании.

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Работы начались в рамках стратегического инвестиционного проекта компании по восстановлению добычи алмазов. Весь комплекс геологоразведочных работ оценивается в 2 млрд рублей.

Изыскания будут вести два года, а отчёт с подсчётом запасов планируют представить в 2022 году.

«После обработки всей информации институтом «Якутнипроалмаз» будут подготовлены технико-экономическое обоснование и геологический отчёт запасов. Потом документы утвердят на правлении АЛРОСА и отправят на рассмотрение в госкомиссию по запасам полезных ископаемых», — добавили в компании.

Дальнейшая судьба подземного рудника «Мир» решится не ранее 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, шахту под карьером «Мир», где АЛРОСА добывала порядка 10% всех своих алмазов, затопило в августе 2017 года. Первый прорыв воды в подземные выработки случился 29 июля, серьёзно пострадал один из рабочих (спасти ему жизнь врачам не удалось), но после первого ЧП людей продолжали спускать в шахту. Второй, гораздо более сильный прорыв воды со дна карьера произошёл 4 августа. Большинство находящихся в тот момент под землёй горняков были эвакуированы, но 8 человек так и остались под землёй.