Южно-Сахалинск, , 05:42 — REGNUM Министерство инвестиционной деятельности Сахалина, которое начнёт работать в марте 2020 года, возглавит бывший директор департамента проектов развития аналитического центра при правительстве Московской области Дмитрий Лисневский.

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Как сообщили РИА Сахалин и Курилы, новость озвучил в ходе инвестиционного совета губернатор Области Валерий Лимаренко. Задачей нового министерства станет привлечение инвестиций в регион и помощь крупному бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко продолжает создавать одно новое министерство за другим. Уже появилось министерство экологии и даже министерство по эффективному управлению регионом.