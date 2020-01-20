Владивосток, , 04:46 — REGNUM Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» в 2020 году планирует отремонтировать 45 километров теплотрасс и 36 километров электросетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Особое внимание будет уделено адресам, откуда поступает наибольшее число обращений и где происходит наибольшее количество технологических сбоев, отметили в энергокомпании. Начальник отдела организации и планирования ремонтов предприятия Алексей Щербаков отметил, что в 2019 году «Примтеплоэнерго» выполнило программу ремонта на 106%.

«В 2020 году на проведение ремонтной кампании предприятие запланировало почти 390 млн рублей. Резервная часть бюджета программы ремонта будет распределена по итогам прохождения отопительного периода 2019−2020 годов», — рассказал Алексей Щербаков.

Всего в 2020 году планируется заменить 31 котёл, 236 насосов, 91 единицу тягодутьевого оборудования, 27 теплообменников, почти девять тысяч штук запорно-регулирующей арматуры, 45 километров теплотрасс и 36 километров электросетей, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу ноября все районы Приморья вошли в отопительный период в штатном режиме.