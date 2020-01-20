Якутск, , 04:38 — REGNUM В рамках национального проекта «Здравоохранение» детские поликлиники Якутии пополнились сотней современного медицинского оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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В 13 детских поликлиниках Якутии установлены 100 новых комплектов медицинского оборудования. В основном это аппараты УЗИ, эндоскопические, офтальмологическое и реабилитационное оборудование, ЭКГ, ЛОР-комбайны.

«Оснащение получили медцентр, городские больницы №2 и №3, поликлиника №1 в Якутске, а также Нерюнгринская, Мирнинская, Ленская, Алданская, Булунская, Олекминская, Среднеколымская, Усть-Янская и Хангаласская центральные районные больницы», — рассказали в минздраве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, новый специализированный автомобиль пополнил автопарк медицины катастроф Якутии.