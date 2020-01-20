Хух-Хото, Китай, , 04:27 — REGNUM Внешняя торговля Внутренней Монголии на севере Китая выросла до 109,57 млрд юаней (около $15,97 млрд) в 2019 году, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 5,9% выше, чем годом ранее. Экспорт региона составил 37,68 млрд юаней, что на 0,4% ниже, чем годом ранее, в то время как импорт вырос на 9,5% до почти 71,89 млрд юаней. Торговля региона с основными торговыми партнерами осталась стабильной в 2019 году. Так, оборот с Монголией и США вырос на 7,5% и 19,1% соответственно.

В 2019 году торговля со странами Нового шелкового пути достигла 71,3 млрд юаней. В настоящее время регион имеет внешнеторговые обмены с 62 странами «Пояса и пути». За шесть лет объем торговли с этими странами достиг суммарно 356,62 млрд юаней.

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