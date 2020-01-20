Казань, , 03:48 — REGNUM На проблемном предприятии «Аммоний», взятом по иску ВЭБ под наблюдение за многомиллиардный долг по кредиту, в ходе собрания акционеров сменили руководителя — вместо Тимура Алиева пост занял Дмитрий Макаров. Последний был среди топ-менеджеров компании, входящей в группу нового инвестора завода из Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы минпромторга РТ, Макаров ранее был замгендиректора КАО «АЗОТ» по развитию, а смена руководителя произошла в рамках согласованной с основным кредитором и инвестором «программы действий по дальнейшему оздоровлению финансовой деятельности и сохранению производства». 17 января нового руководителя представили коллективу, но в ЕГРЮЛ по-прежнему гендиректором числится Алиев, который был совладельцем ликвидированного в апреле 2019 года ООО «Транстехномаркет» и находящегося в стадии ликвидации ООО «Казанское строительно-производственное объединение «Ислах».

Напомним, получившее кредит от ВЭБ на реализацию проекта по производству аммиачной селитры и карбамида АО «Аммоний» не смогло в срок рассчитаться по нему. Право требования долга кредитор реализовал на торгах компании из дивизиона группы СДС «Азот» — миллиардера Романа Троценко. Покупателем многомиллиардного долга стало кемеровское КАО «Азот». Троценко заявил о перспективах вливания в проект порядка 12 млрд рублей. Таким образом, группа, помимо актива в Башкирии, получит мощности и в Татарии, так как у неё есть намерение не только получить вложенные в покупку долга средства, но и войти в состав владельцев. Среди владельцев «Аммония» на сегодня числится Инвестиционно-венчурный фонд Татарии.

В арбитраже региона на сегодня рассматривается банкротный иск ВЭБ к «Аммонию», по которому уже принято решение о введении наблюдения. Подобный шаг в минпромторге РТ объяснили необходимостью сохранить предприятие в переходный период. В то же время ВЭБ отдельным иском потребовал с завода-должника свыше 95,987 млрд рублей долга. Слушания по этим претензиям пройдут в конце марта 2020 года.

«Аммоний» обрастает долгами: ВЭБ требует почти 96 млрд рублей