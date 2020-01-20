Москва, , 03:30 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск о банкротстве банка «Союзный», который лишился лицензии больше года назад в связи «с осуществлением транзитных сомнительных операций». Истцом является временная администрация банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Иск к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 17 января 2020 года, сумма претензий и подробности пока неизвестны. Между тем в отношении банка, лицензию у которого отозвали 25 октября 2018 года, уже рассмотрено дело о принудительной ликвидации. Истцом по нему выступил ЦБ РФ, иск был удовлетворён в середине января 2019 года и принято решение ликвидировать ООО «Коммерческий банк «Союзный». 14 января 2020 года срок ликвидации продлили ещё на полгода — до середины июля 2020 года.

На начало декабря 2019 года обязательства перед 476 кредиторами составляли 3 689 455 000 рублей.

Напомним, банк, созданный в Москве в марте 1995 года, лишился лицензии за неоднократное нарушение банковского законодательства, сомнительные транзитные операции, высокорисковые операции клиентов, которые были связаны с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями.

На момент отзыва лицензии банк был на 239-м месте в банковской системе РФ. У ООО были филиалы в Тюмени, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.