Москва, , 03:11 — REGNUM Законопроект об отмене банковской комиссии по переводам граждан за коммунальные услуги может быть внесен в Госдуму в ближайшие месяцы, заявил руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов, сообщают 20 января «Известия».

Обязательная комиссия за перевод по коммунальным платежам в настоящее время составляет от 0,5 до 2%, при этом не важно каким способом осуществляется платеж: наличными, через банкомат или с помощью сервисов интернет-оплаты.

По словам Неверова, для законодательного запрета комиссии можно внести соответствующую поправку в Жилищный кодекс или же предусмотреть несколько изменений в закон о банках, о национальной платежной системе и некоторых других нормативных документах.

Сообщается, что предварительное согласование этот вопрос уже прошел с руководителем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

По словам экспертов, существует угроза того, что комиссионные выплаты так или иначе лягут на плечи граждан даже после принятия подобного закона. Компенсировать потери банку могут за счет управляющих компаний, а те, в свою очередь, будут повышать тарифы для населения.