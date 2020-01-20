Казань, , 03:08 — REGNUM В рамках еженедельного совещания выходного дня замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарии Наиль Залаков рассказал о том, как в 2019 году в республике проходили ярмарки. По словам министра, на них на многие товарные позиции стоимость была существенно ниже, чем в торговых сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего ярмарки продлились 21 день и прошли на 19 площадках. Товар, который завезли в рамках ярмарочных дней, оценивался в 1,3 млрд рублей.

По словам Залакова, основной товар по объёму — мясо, которого завезли 2,1 тыс. тонн, но при этом ближе к частному сектору большим спросом пользовалось зерно.

Высокую популярность ярмарок среди населения определила цена товара, которая по ряду позиций в сравнении с торговыми сетями была ниже на 30−40%. Например, приобрести гречку можно было на 40% дешевле, картофель — на 37,5%, молоко — на 36,2%. Также существенная разница по цене была на сыры — 28,3% (330 рублей за килограмм вместо 460 рублей). Для сравнения: говядину на ярмарке можно было приобрести за 280−320 рублей (на 6% дешевле, чем в торговых сетях), а свинину — за 220−250 рублей.

В зависимости от сезона менялся и ассортимент товаров, пользующихся спросом: осенью — это были овощи, мука, сахар, а в канун новогодних праздников — мясо, молочная продукция.

Около 70% всей продукции приобреталось в Казани, где работают 15 площадок. Наиль Залаков добавил, что по двум площадкам нужно перенести ярмарки (на Фучика-Ломжинская и Фучика, 72), так как они попадают в зону строительства метро.

«Обе площадки крайне востребованы и сельчанами, и казанцами», — добавил замминистра, отметив, что площадке на Закиева, 12, также нужно новое место, так как она оказалась менее востребована.

Поднял Залаков и вопрос организации шатровой ярмарки для жителей Юдино Кировского района Казани, попросив Рустама Минниханова поддержать инициативу.