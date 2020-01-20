Благовещенск, , 03:17 — REGNUM Правительство Приамурья и Росавтодор подписали соглашение о реконструкции рухнувшего путепровода. Восстановление моста будет вестись в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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До октября 2018 года путепровод соединял две части города Свободный, но обрушился после того, как по нему проехал перегруженный большегруз. Мост рухнул на железнодорожные пути. В дальнейшем рухнувшая конструкция была разобрана. Министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин рассказал, что работы по восстановлению путепровода планируется провести за два дорожных сезона и завершить в 2021 году.

«В предстоящий дорожный сезон мы готовы начать реконструкцию, Минтранс России и Росавтодор оказали нам финансовую поддержку из федерального бюджета. В мае уже планируется заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ путепровода и приступить к работам», — сказал Александр Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на железную дорогу рухнул автомобильный мост, повредив контактную сеть и железнодорожные пути.