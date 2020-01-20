Биробиджан, , 02:46 — REGNUM В Еврейской автономной области к концу января будет сформирован нормативный, 45-суточный запас угля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области Андрей Пивенко, до последнего времени многие котельные области работали «с колёс», не имея никаких запасов. Тем не менее, через централизованную закупку удалось сформировать 40-суточный запас, с приходом в регион оставшегося количества угля, будет сформирован нормативный запас.

«Нами была проведена централизованная закупка твёрдого топлива через государственное предприятие «Облэнергоремонт плюс» в объёме 46 тысяч тонн угля. В процессе торгов удалось снизить цену и закупить несколько больший объём. Половина угля уже пришла в регион, что позволило создать 40-дневный запас топлива на всех котельных и складах региона. «С колёс» уже не работаем, — сказал Андрей Пивенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО в виду отсутствия угля, неисправности котельных и прочих организационных недочётов для прохождения отопительного периода был введён режим чрезвычайного положения, в состоянии которого область и проходит отопительный период.