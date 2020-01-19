Бишкек, , 23:49 — REGNUM По итогам 2019 года средняя величина прожиточного минимума в Киргизии составила 4 806 сомов (4 237 рублей) на душу населения, что на 0,3% больше показателя 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Самая высокая стоимость прожиточного минимума наблюдалась в Джалал-Абадской области — 5 176 сомов (4 564 рубля).

На втором месте по этому показателю расположилась Ошская область — 5 003 сома (4 411 рублей). На третьем расположился город Ош — 4 917 сомов (4 335 рублей).

Затем следуют столица Киргизии, город Бишкек — 4 834 сома (4 262 рубля), Нарынская область — 4 687 сомов (4 133 рубля), Чуйская область — 4 599 сомов (4 055 рублей), Баткенская область — 4 499 сомов (3 967 рублей) и Иссык-Кульская область — 4 363 сома (3 847 рублей).

Самый низкий уровень прожиточного минимума зафиксирован в Таласской области — 4 310 сомов (3 800 рублей).

Состав продовольственной корзины прожиточного минимума в Киргизии содержит 32 наименования продовольственных товаров. Энергетическая ценность продовольственной корзины в среднем составляет 2 101 килокалорий.