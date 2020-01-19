Москва, , 23:21 — REGNUM Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.

По данным издания, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, его жены — 160,1 млн рублей. В 2015-м доход составил 19,5 млн рублей (жены — 80,9 млн), в 2016-м — 18,9 млн (77,3 млн), в 2017-м — 19,3 млн (68,5 мдн), в 2018 году — 19 млн и 47,7 млн соответственно.

Отмечается, что основная часть доходов нового премьер-министра РФ — это результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе.

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Как сообщало ИА REGNUM, свой трудовой путь выпускник Московского станкоинструментального института Мишустин начал там же в роли аспиранта. А уже через три года после окончания вуза он стал директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, а в 1995—1996 годах — сначала заместителем гендиректора этого клуба, а позднее главой правления.

С марта 2008 года и вплоть до 2010 Мишустин был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнёром группы компаний UFG Asset Management, которые входили в группу компаний UFG («ОФГ Инвест»). С 6 апреля 2010 года начал работать руководителем Федеральной налоговой службы.

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