Москва, , 20:39 — REGNUM В Центральном Банке (ЦБ) России зафиксировали рекордный приток иностранного капитала в государственный долг в 2019 году. Об этом 19 января сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ЦБ по платёжному балансу.

Отмечается, что в 2019 году нерезиденты вложили в госдолг России $22,2 млрд. По мнению издания, положительная динамика связана с увеличением спроса на активы развивающихся рынков и низким уровнем инфляции. Кроме этого, не мало важным фактором стало ослабление разговоров о санкционных мерах.

Напомним, предыдущий рекорд притока иностранного капитала в государственный долг России в размере $17,1 млрд был установлен в 2012 году. В 2018 году аналогичный показатель составил $5,3 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минфине России сообщали, что объём государственного долга России в ближайшие годы будет расти, но «сохранится на безопасном уровне — менее 20% ВВП». По оценке ведомства, в 2020 году государственный долг составит 17,1 трлн рублей, в 2021 году — 19 трлн рублей, в 2022 году — 21,1 трлн рублей.

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