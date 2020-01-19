Триполи, , 18:53 — REGNUM В Ливии закрыто крупнейшее месторождение нефти Эш-Шарара, об этом 19 января сообщает портал Al Wasat.

Причиной подобного решения стали требования со стороны представителей местных племен.

«После того, как был перекрыт трубопровод, связывающий месторождение с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии, все скважины Эш-Шарары законсервированы», — отмечается в издании.

Кроме того, вместе с Эш-Шарарой также было закрыто месторождение Эль-Филь. Совокупный объем добычи нефти на указанных участках составляет 400 тыс. баррелей в сутки.

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