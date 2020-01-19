Анкара, , 15:12 — REGNUM Продажи домов в Турции гражданам других государств в 2019 году выросли на 14,7%, причём одними из наиболее активных покупателей турецкой недвижимости оказались граждане России. Об этом свидетельствует отчёт Института статистики Турции, опубликованный на сайте организации.

Согласно отчёту, в 2019 году в Турции гражданам других государств было продано 45 483 дома. Активнее всего недвижимость в Турции приобретали граждане Ирака (7 596 домов), Ирана (5 423) и России (2 893).

Также больше тысячи сделок о приобретении недвижимости в Турции в 2019 году заключили граждане Саудовской Аравии, Афганистана, Кувейта, Германии, Иордании, Йемена, Великобритании, Азербайджана, Палестины и Ливии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал граждан России не покупать недвижимость в других странах, включая Турцию, Болгарию и Грузию.