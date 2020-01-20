Александр Запольскис, 20 января 2020, 05:00 — REGNUM На протяжении всего постсоветского периода среди критиков деятельности государства традиционно озвучивался вопрос о народном достоянии. В частности, о природных ресурсах. Постоянно предлагалось посмотреть на примеры Норвегии и Саудовской Аравии, где нефтяные доходы якобы «использовались на пользу людям». Откуда немедленно выводился следующий вопрос — доколе? Когда российская власть, наконец, начнет делиться народным достоянием с собственным народом?

Добыча нефти
Добыча нефти

Тем удивительнее сейчас выглядит полная тишина после нынешнего президентского послания Федеральному собранию. А ведь Владимир Путин, кроме всего прочего, в части экономики озвучил именно то, что от него еще со времен Болотной требовала оппозиция.

Глава государства сказал, что подушка финансовой безопасности государства в лице Фонда национального благосостояния достигла 7% ВВП. Этого достаточно для обеспечения стабильности внешней торговли и гарантии безопасности от прочих предсказуемых рисков. Таким образом, с января 2020 года средства, поступавшие в ФНБ по бюджетному правилу, теперь будут направляться на развитие экономики страны.

Речь идет о части экспортной выручки от продажи российской нефти, превышающей 40 долларов за баррель марки Urals. Впрочем, высота отсечения в бюджет заложена динамично. Антон Силуанов отметил, что к 2023 году предусмотрено поднять ее до 45 долларов. Все, что ниже, формирует сиюминутную доходную часть бюджета России. Все, что сверх — превратится в дополнительный стимул экономического роста.

Размер дополнительных вливаний в российскую экономику, если не вдаваться в отдельные мелкие детали, можно подсчитать достаточно просто. По итогам 2019 года Россия в дальнее зарубежье отгрузила 248,51 млн тонн нефти. Хотя далеко не вся она относится к марке Urals, для простоты сей момент также можно опустить, а также перевести тонны в более привычные публике баррели. Получается примерно 1,82 млрд баррелей.

Добыча нефти
Добыча нефти

По итогам года средняя цена барреля марки Urals составила 63,52 доллара. Годом ранее она была даже выше, достигнув отметки в 70,92 доллара. Таким образом, из 115,6 млрд долларов выручки 72,7 млрд уходило в бюджет, а 42,8 млрд направлялось на накопление в кубышку. С января 2020 года эти деньги станут инвестироваться в развитие российской экономики.

Обычно средний дисконт российской марки к стандартной Brent колеблется в районе 2,52−2,74 долларов, но порой, по ряду причин, разница может сокращаться до почти нулевой. Однако, говоря о перспективах, примем эту величину за условно неизменную. Как это обычно бывает, точно предсказать нефтяные цены на будущее не в состоянии никто, однако современные тенденции на Ближнем Востоке позволяют предполагать их некоторый рост.

В частности, аналитическое агентство Fitch Solutions прогнозирует выход котировок Brent на отметку в районе 80 долларов в 2021 и до 82 долларов в 2022—2023 годах. Эта тенденция выгодна и американским сланцевикам, и одновременно бьет по экономике Китая, поэтому Трамп не будет против.

С учетом упомянутого выше дисконта можно допускать цену Urals на уровне 77−78 долларов. Что означает поступления по бюджетному правилу, даже с учетом повышения высоты отсечения, примерно в 58,24 млрд долларов или ориентировочно в 3,76 трлн рублей (если считать по среднегодовому курсу рубля к доллару в 64,66 рублей в 2019 году).

Для справки. Расходная часть федерального бюджета России за 2019 год составила 18,06 трлн рублей. Это значит, что в экономику государства с января текущего года будет направляться на 20% больше денег.

Причем, судя по словам президента, пойдут они не тонким слоем по чуть-чуть на все, а прежде всего на улучшение инфраструктуры. В первую очередь, автодорожной. С целью улучшения связности территории с федеральными магистралями.

Много это или мало? В 2018 году консолидированный бюджет региональных дорожных фондов был установлен в размере 971 млрд. Плюс около 700 млрд рублей федерального уровня. Таким образом «доплата» в 2,35 раза превышает все деньги, ежегодно ранее выделявшиеся на дорожное строительство.

Конечно, можно легко предсказать вопрос — почему государство собирается вбухать такую прорву финансов в дороги вместо развития высоких технологий или ремонта школ, состояние которых в 90% случаях даже в Москве оставляет желать лучшего?

Эшелон с нефтью
Эшелон с нефтью
Roy Luck

Ответ прост и циничен. Потому что даже если всех ненужных офисных менеджеров, вместе со слабо востребованными малоквалифицированными работниками, резко переучить в высококлассные программисты (допустим, такое чудо как-то сумеет произойти), то платежеспособного рынка сбыта для них все равно не существует.

Развивать технологии, безусловно, необходимо, и работы в этом направлении ведутся тоже. Только ощутимый результат они дадут хорошо если лет через 5−10. Тогда как обеспечить занятость необходимо уже здесь и сейчас. Это даже если не трогать вопрос необходимости ремонта самой дорожной сети страны.

Плюс загрузка предприятий, производящих стройматериалы. Плюс загрузка ремонтно-строительных и транспортных мощностей. Строительство даст первый оборотный цикл для инвестирования внутри страны, после чего накопленные деньги пойдут и по другим инвестиционным циклам, в том числе и на переобучение граждан и на ремонт школ.

И вот при всем этом комментаторы и критики президентского послания сосредотачиваются только на вопросе транзита власти и назначении бывшего главного налоговика премьер-министром. Впрочем, не удивительно. У нас вообще традиционно не принято замечать, когда государство делает что-либо хорошее.