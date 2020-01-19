Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Американское кредитное агентство Equifax выплатит до $20 тысяч каждому клиенту, пострадавшему от массовой утечки персональных данных. Об этом сообщает ZDNet.

Инцидент с массовой утечкой персональных данных 147 млн клиентов Equifax произошёл в 2017 году. В связи с этой утечкой против Equifax было подано более 300 коллективных исков. После продолжительных переговоров, длившихся более 18 месяцев, было подписано соглашение об урегулировании, которое рассмотрел суд.

Сейчас суд вынес решение, согласно которому Equifax выплатит штраф в размере около $1,38 млрд. Около $380 млн из этой суммы будет направлено на прямые выплаты пострадавшим от утечки данных, если этого окажется недостаточно, то с компании могут быть взысканы дополнительно $125 млн.

Главный судья по этому делу Томас Трэш охарактеризовал этот инцидент как «наиболее полное восстановление потерь в случае нарушения данных в истории США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года стало известно об утечке данных клиентов компании Equifax. Среди данных, доступ к которым получили злоумышленники, были номера социального страхования и водительских прав, а также данные о кредитных картах.

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