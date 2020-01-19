Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Новая форма космических войск США, которая была продемонстрирована 17 января, вызвала многочисленные насмешки в социальных сетях.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в декабре 2019 года объявил о создании космических войск США. В рамках военного бюджета 2020 года на космические силы США выделено $40 млн. Первоначально войска будут состоять из 200 человек.

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск.

https://twitter.com/SpaceCorpsUS/status/1218559851535699968

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Такая форма больше подходит для леса, так как камуфляж вне Земли теряет смысл.

Правда некоторые комментаторы предположили, что новая форма космических войск США может быть полезна на других планетах, например для того, чтобы пятятся от расы эвоков из саги «Звездные войны».

«В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны», — написал один из пользователей.

Стоит отметить, что представители космических войск США уже заявили, что для своей формы они просто взяли существующую камуфляжную форму армии и воздушных сил для того, чтобы сэкономить деньги.