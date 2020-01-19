Вашингтон, 19 января 2020, 06:58 — REGNUM Технологию расчёта за товар по отпечатку ладони планирует внедрить в магазины компания Amazon. Об этом передаёт The Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник в отрасли.
В скором будущем внедрение данной технологии позволит оплачивать покупки с помощью касания ладони.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сбербанк в ближайшее время планирует внедрять платежи с помощью метода биометрической идентификации.
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