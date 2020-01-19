Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Технологию расчёта за товар по отпечатку ладони планирует внедрить в магазины компания Amazon. Об этом передаёт The Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник в отрасли.

«Технологический гигант создаёт терминалы, которые можно будет устанавливать в магазинах. Они позволят покупателям привязывать информацию о своей банковской карте к руке», — говорится в материале издания.

В скором будущем внедрение данной технологии позволит оплачивать покупки с помощью касания ладони.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сбербанк в ближайшее время планирует внедрять платежи с помощью метода биометрической идентификации.

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