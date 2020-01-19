Париж, , 04:59 — REGNUM Генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно стал самым состоятельным человеком в мире по версии Forbes. Об этом говорится в публикации издания.

Директор французской транснациональной компании, известной производством предметов роскоши, обогнал главу Amazon Джеффа Безоса (115,6 млрд долларов). Арно возглавил рейтинг после того, как акции LVMH увеличили стоимость на 0,7%.

«Если сравнивать нас с Microsoft, то мы — небольшая компания», — прокомментировал Арно.

По данным издания, основатель Microsoft Билл Гейтс на 7 млрд долларов беднее главы LVMH.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что в мире назревает новый виток глобального экономического кризиса в связи с быстро нарастающим неравенством между бедными и богатыми слоями населения.

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