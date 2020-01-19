Пекин, , 03:43 — REGNUM Розничная торговля потребительскими товарами, которая является главным индикатором роста потребления, увеличилась в Китае на 8% за прошедший год, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, продажи потребительских товаров в Китае составили 41,16 трлн юаней (около $6 трлн) за прошедший год. Только в декабре это показатель вырос на 8% в годовом исчислении.

Розничная торговля в сельских района выросла на 9% против 7,9% роста в городских районах. Онлайн-продажи продолжили стремительный рос, увеличившись в годовом исчислении на 16,5% до 10 трлн юаней в 2019 году.

Потребление остается главным драйвером китайском экономики. Его вклад в рост ВВП страны составил 57,8%. Как сообщало ИА REGNUM, рост ВВП Китая в 2019 году составил 6,1%.

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