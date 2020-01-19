Чжэнчжоу, Китай, , 03:27 — REGNUM Внешняя торговля центральной китайской провинции Хэнань выросла на 3,6% в 2019 году, достигнув отметки 571,16 млрд юаней ($83,28 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможни Чжэнчжоу, экспорт провинции достиг 375,46 млрд юаней, что на 4,9% выше, чем годом ранее, в то время как импорт достиг 195,7 млрд юаней, а это, в свою очередь на 1,2% выше, чем годом ранее.

Экспорт региона в основном состоит из механических и электрических изделий, а также трудоемких и сельскохозяйственных продуктов. Объем экспорта мобильных телефонов достиг 218,31 млрд юаней, что составляет 58,1% от общего экспорта.

Торговля провинции со странами «Нового шелкового пути» выросла на 14,6%, а со странами АСЕАН, Евросоюза и Латинской Америки — на 20%, 15,3% и 11,8% соответственно.

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