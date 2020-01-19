Пекин, , 02:04 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery Automobile Co. принял решение отозвать 4000 автомобилей с рынка страны, начиная с 15 января, сообщает агентство Синьхуа.

Отзыв коснется 4000 автомобилей модели Arrizo 7e, произведенных в период с 10 ноября 2015 года по 17 ноября 2016 года, говорится в заявлении Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Причиной стала неисправность в программном обеспечении автомобилей, которая может привести к повреждению зарядного устройства автомобиля и даже к поломке двигателя в крайних случаях, что чревато большими рисками.

Автопроизводитель пообещал обновить систему управления и бортовую зарядную систему, заменив неисправные детали бесплатно.

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