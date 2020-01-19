Ханчжоу, Китай, , 01:49 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Чжэцзян на востоке Китая вырос на 8,1% в 2019 году, достигнув отметки 3,08 трлн юаней (около $449,1 млрд), сообщили в таможне столицы региона города Ханчжоу, передает агентство Синьхуа.

По данным таможни, внешняя торговля региона со странами «Пояса и пути» сохранила стремительный рост в 2019 году, который достиг 16,7% при суммарном объеме торговли 1,05 трлн юаней. Торговля с Евросоюзом и странами АСЕАН выросла на 7,5%, достигнув отметки 24,7%.

В 2019 году частные предприятия региона экспортировали товаров на 1,84 трлн юаней, что на 11,5% выше, чем годом ранее. В то же самое время — это порядка 79,8% от общего экспорта провинции и 99,8% от общего ростра экспорта региона.

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