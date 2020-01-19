Чэнду, Китай, , 01:44 — REGNUM Внешняя торговля провинции Сычуань на юго-западе Китая выросла в 2019 году на 13,8%, достигнув 676,6 млрд юаней ($98,65 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Экспорт провинции в 2019 году достиг 389,23 млрд юаней, что на 16,8% выше, чем в 2018 году, в то время как импорт увеличился на 9,9% до 287,36 млрд юаней, сообщили в таможне города Чэнду.

Директор департамента статистической аналитики таможни Чэнду Пань Сюйдун отметил, что рост экономики Сычуани находится на стабильном уровне, в то время как развитие разувающихся рынков и позитивный эффект от новой внешнеторговой политики налицо.

Согласно статистике, доля механической и электронной продукции в структуре внешней торговли региона достигла 82,1% и 87,5% соответственно. В 2019 году импорт и экспорт провинции в страны «Пояса и Пути», а также Латинской Америки вырос на 20% и 36,3% соответственно. В то же самое время внешняя торговля провинции с США, странами АСЕАН и Европейским Союзом также продолжила рост.

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