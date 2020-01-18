18 января 2020 | Время чтения 4 мин

Победа Трампа в торговой войне с Китаем уже выглядит откровенно пирровой. Если в 2016 году торговый баланс составлял 1 к 2,9 в пользу Красного дракона, то в 2018 году соотношение стало составлять уже 1 к 3,5.

Александр Запольскис, , 19:55 — REGNUM Американская торговая война с Китаем приобрела репутацию старого бразильского сериала. Каждый день зрители получают новую серию, полную активной актерской игры, эмоций, интриг и многочисленных разговоров. Но если попытаться пересказать суть оказывается, что там не происходит ничего. Совсем.

Трамп I Великий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С конца 2017 года Трамп пытался выкручивать руки Китаю, добиваясь от него «лучшего предложения». Уже в мае 2019 стало понятно полное исчерпание возможностей давления на Пекин. Итоги 2018 показали общую бесполезность санкционных усилий. Импорт из Китая, конечно, просел на 477 млрд долларов, но и американский экспорт туда тоже сократился на 133 млрд.

Если учесть масштабы процесса, то оказалось, что КНР потерял всего 17,1% совокупного экспорта в США, тогда как американские продажи в Поднебесную сократились на 33,5%. Как тогда уже было отмечено, Белый дом оказался в положении хуже изначального. Если в 2016 году торговый баланс составлял 1 к 2,9 в пользу Красного дракона, то в 2018 году соотношение стало составлять уже 1 к 3,5.

Хотя весь 2019 год американский президент с пафосом рассказывал нации, как лихо он нагнул китайцев; что санкции, мол, приносят американской экономике до 50 млрд долларов дополнительного дохода; что Пекин вот-вот подпишет новое, заведомо более справедливое для Америки торговое соглашение, по факту происходящее повторяло позиционный тупик Первой мировой войны.

На американские санкции Китай сначала отвечал зеркально, а когда, из-за вопиющего дисбаланса в размере встречных торговых потоков, пространство для симметричных мер закончилось, перешел на ассиметричные, начав перекрывать кислород столпам американской экономики вроде Apple.

Все это время Китай с готовностью соглашался на предлагаемую Трампом концепцию: меньше продавать китайского в Америку и больше там закупать американского. Больше, это хотя бы на 200 млрд долларов в год для начала. Правда, тут же оказывалось, что американские условия неисполнимы, в первую очередь, для самих американцев.

Не покупать китайское при доле КНР в совокупном импорте США в 36% в целом и до 70−80% по отдельным направлениям, в частности, товаров народного потребления? Это как? Выяснилось, что заместить китайское реально особо нечем. А вызванный повышенными пошлинами рост цен обернулся сложностями, прежде всего, для американских потребителей в виде роста цен на продукцию американских компаний.

С расширением закупок в США дело оказалось еще хуже. Пекин согласен расширить, например, закупки сои в три раза, выйдя на уровень почти в 400 млн. тонн в год. Но вот беда, американские фермеры способны выдать от силы 114 млн. тонн. За минусом внутреннего потребления на экспорт остается от 32 до 41,5 млн. тонн. Где взять недостающий объем — решительно непонятно.

Аналогично дело обстоит буквально по всему спектру товаров. Чтобы продать сельхозпродукции на заявленные 20 млрд долларов, Америке объем сельского производства необходимо, минимум, утроить. За год, даже за три года такое явно невозможно. Как нечего оказалось предложить на дополнительные 70 млрд поставок в Китай промышленных товаров. В сущности, расширения объемов экспорта в КНР американских энергоносителей на 42 млрд долларов, прежде всего, нефти и потом сжиженного природного газа, нечем обеспечить тоже.

Словом, еще в декабре прошлого года мы отмечали, что победа Трампа в торговой войне с Китаем уже выглядит откровенно пирровой. Как бы глава Белого дома ни крутился, в конечном итоге, ему придется признать очевидное. Так оно и случилось. 15 января 2020 Белый дом торжественно продемонстрировал подписание нового торгового соглашения с Китаем.

Правда, еще не всего полностью, только некоей первой фазы, фиксирующей принципиальные рамки. И они подозрительно похожи на то, что мы комментировали на протяжении всего прошлого года. Китай берет на себя обязательство расширить закупки на 200 млрд долларов. Если конечно США сумеют найти, что на эту сумму продать Пекину. Теперь стороны, прежде всего Трамп, ломают голову над составом второй фазы, где надо будет фиксировать какую-то конкретику.

А с ней пока понятен лишь единственный момент. Пекин согласен допустить в страну американские рейтинговые агентства для составления оценок качества бумаг на китайском фондовом рынке.

Фактически это поражение, так как Трамп подписал условия, сложившиеся еще год назад. Но сделано это с огромной гордостью великого триумфатора. Ибо время поджимает. В марте стартует предвыборная гонка. К ней нужно набрать максимально большое количество плюсов в политическую карму. Пусть даже и вот таких «дешевых».