Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Самым богатым человеком в мире стал глава компании LVMH (Франция) Бернар Арно, он сместил с первой строчки основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает журнал Forbes.

Так, подорожание акций LVMH на 0,7% принесло Арно $1,9 млрд, сейчас его состояние оценивается в $117 млрд. В то же время акции Amazon упали на 0,7%, а Безос потерял $760 млн. Его состояние оценивается в $115,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Forbes, больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.

Далее идет президент «Лукойла» Вагит Алекперов, стояние которого за год выросло на $6,2 млрд, до $22,3 млрд. Замыкает тройку лидеров совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние выросло на $5,2 млрд, до $24,6 млрд.

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