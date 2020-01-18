Ташкент, , 18:53 — REGNUM Узбекистан может прекратить экспорт природного газа к 2025 году, заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

«Республика планирует полностью перерабатывать газ и производить продукцию с добавленной стоимостью», сказал Арипов, слова которого приводит Газета.уз.

Премьер также отметил, что к 2030 году планируется увеличить производство электроэнергии почти в 2 раза, нефтепродуктов — в 1,8 раза, добычи природного газа — в 1,2 раза, угля — в 3,3 раза.

По официальным данным, Узбекистан в 2018 году экспортировал 13 млрд кубометров газа, а в 2019 году — более 15 млрд кубометров. Поставки осуществлялись в основном в Китай, Россию, южные регионы Казахстана другие страны Туркестана.

Всего в Узбекистане добывается порядка 61 млрд кубометров газа.

Вместе с этим, многие региона республики страдают от отсутствия газа, а в крупных городах и даже столице наблюдается слабое давление «голубого топлива» в сетях.