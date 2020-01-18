Триполи, , 19:05 — REGNUM В Ливийской нефтяной корпорации заявили о вводе режима чрезвычайного положения, связанного с прекращением отгрузки нефти в пяти портах страны. Об этом 18 января сообщила пресс-служба компании.

«Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение экспорта в связи с распоряжением главы управления охраны нефтяных месторождений генерала Наджи Аль-Магриби и полковника Али Джийляни из штаба командования Сирта. Кроме этого, в заявлении подчеркивается, что ранее подобное распоряжение дал командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Associated Press, на востоке Ливии племенные группировки, лояльные военачальнику Хафтару, захватили несколько крупных экспортных терминалов вдоль восточного побережья страны и угрожают прекращению экспорта нефти.

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