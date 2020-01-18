Москва, , 18:38 — REGNUM Заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о возможном начале новой Великой депрессии в мире означает признание того, что в экономической сфере было допущено много ошибок. Об этом 18 января сообщил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе RT.

Эксперт отметил, что сенсационности в данном высказывании нет, так как Георгиева не раз озвучивала подобные вещи. По его словам, несмотря на то, что в прошлом году наблюдалась статичность в развитии мировой экономики, она не отменяет того факта, что наблюдается тенденция к экономическому спаду.

Масленников подчеркнул, что необходимо заниматься управлением рисками, иначе можно достичь «быстрого соскальзывания современного экономического мира».

«Что касается сравнения с Великой депрессией, это больше метафора, говорящая о том, что тогда было допущено очень много ошибок. Но такие предупреждения очень важны и актуальны», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Георгиева во время своего выступления в американском Институте мировой экономики имени Питерсона заявила о том, что возникшие экономические явления, связанные с ростом неравенства доходов и благосостояния людей в мире, могут быть предвестником надвигающегося глобального финансового кризиса.

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