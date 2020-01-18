Москва, , 16:12 — REGNUM По инициативе и в результате работы Технического комитета по стандартизации №161 «Услуги в сфере гостеприимства», оператором которого является «ОПОРА РОССИИ», отменено действие ряда национальных отраслевых стандартов в области услуг средств размещения, так как они содержали устаревшие нормы, требования и рекомендации.

Данные стандарты отменены Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 23 декабря 2019 года за номером №1431. Технический комитет по стандартизации №161 «Услуги в сфере гостеприимства», функции по ведению секретариата которого ведет «ОПОРА РОССИИ», рассмотрев ряд национальных отраслевых стандартов, ранее подал заявку на отмену их действия, так как они содержали устаревшие нормы, требования и рекомендации.

В соответствии со статьей 5 N 132-ФЗ от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» был принят подзаконный нормативный акт в сфере классификации гостиниц в Российской Федерации — Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 года N 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», устанавливающий порядок классификации гостиниц, регламентирующий виды гостиниц, категории гостиниц, требования к категориям гостиниц, требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице категории. Также с 01 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», запрещающий размещение в жилых помещениях гостиниц и предоставление гостиничных услуг в жилом помещении многоквартирного дома.

По словам главы технического комитета ТК 161 «Услуги в сфере гостеприимства», вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Алексея Кожевникова, положения вышеуказанных федеральных законов и подзаконных нормативных актов носят характер императивной нормы для регулирования отрасли, следовательно, вышеуказанные стандарты утратили свою актуальность и не соответствуют действующему законодательству. «Для исключения путаницы и неверных трактований при проверке предпринимателей органами контрольно-надзорной деятельности, данные стандарты (ГОСТы) были предложены нами к отмене и отменены» — отметил Алексей Кожевников.

Перечень отмененных стандартов: