Псков, , 16:02 — REGNUM По итогам полугодия будет проанализирована эффективность принятых мер по поддержке регионов. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в ходе встречи с активом Псковской области. Володин 18 января посещает один из десяти регионов, определенный для оказания поддержки, как наименее бюджетообеспеченный.

Володин рассказал о законодательных решениях, принятых Госдумой по повышению эффективности бюджетного рубля, по ускорению доведения бюджетных средств, а также по снижению разрыва между самыми бюджетообеспеченными и наименее бюджетообеспеченными регионами. Володин напомнил постановлением Госдумы был определен перечень из десяти регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития, которым будет оказана дополнительная поддержка из федерального бюджета. Псковская область вошла в их число."Наша задача: в отношении регионов, где больше всего проблем, через федеральные ресурсы, через федеральные налоги, поступающие, в том числе, от регионов, где проблем меньше, сбалансировать бюджеты таких субъектов, как Псковская область», — пояснил он суть изменений.

«Мы вышли на принятие решений, которые требуют анализа и контроля со стороны регионов. — заявил Володин. — Нужно проанализировать, как складывается ситуация, достаточно ли этих решений и как они сказываются на социально-экономическом положении регионов».

«Скорее всего, нам придется по итогам полугодия работы встретиться вместе с остальными регионами, обсудить как сработали законодательные решения. Сейчас мы в начале этого пути», — подчеркнул Володин, добавив, что по итогам этого анализа Госдумой могут быть приняты дополнительные законодательные решения по поддержке регионов.

«По итогам предложений, которые будут высказаны, мы выйдем на согласованное решение с правительством РФ по внесению поправок и корректировок в бюджет текущего года», — отметил он.

Кроме того, он призвал, чтобы депутаты при поездках в свои регионы контролировали, в полном ли объеме доведены ли необходимые бюджетные средства.

«Наша задача — сделать так, чтобы была перспектива, если хотите, свет в конце тоннеля, — подчеркнул Володин. — Нам необходимо развивать экономику. Если только не поддержать деловой климат, не поддержать через инфраструктуру, привлечение инвестиций, то, как вы понимаете, перспектив не будет. Поэтому мы пошли по этому пути с тем, чтобы через вложение средств, которые должны возвращать, можно было создавать и новые рабочие места и новые предприятия».

Володин также подчеркнул, что приоритетом работы, как на федеральном, так и на региональном уровнях, является реализация послания президента РФ.

«Решение, принятые президентом о компенсации двух третей льготы по налогу на прибыль, конечно, позволит таким регионам, как Псковская область использовать эту возможность при создании условий для бизнеса, чтобы он приходил в регионы, чтобы он более активно развивался», — сказал Володин.

Он напомнил, что «тема развития экономики у нас сегодня является вопросом номер один, и когда мы обсуждали кандидатуру на должность председателя правительства, участвовали в обсуждении кандидатуры Михаила Владимировича Мишустина, то все сошлись во мнении, что главный вопрос — это вопрос роста экономики».

«И мы хотели бы видеть приоритетом правительства решение именно этой задачи. Потому что через рост экономики мы можем выйти с вами на комплексное решение социальных проблем, прежде всего, борьбу с бедностью. И задача сегодняшнего правительства — обеспечить рост экономики темпами выше среднемировых. Именно эту задачу президент поставил в послании, и мы считаем, что послание президента должно быть выполнено правительством», — сказал в своем выступлении председатель Госдумы.

Он выразил уверенность, что подобные встречи с представителями регионов состоятся не раз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино» и лакокрасочное производство, действующее на ее территории. Вячеслав Володин пояснил последние законодательные решения, направленные на усиление бюджетной устойчивости регионов. Также он обсудил с руководством области созданные законодательные условия для эффективного использования средств региона для инвестиций и снижения закредитованности, вопросы импортозамещения.