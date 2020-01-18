Киев, , 15:55 — REGNUM Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макагон заявил, что от нового контракта по транзиту газа с Российской Федерацией есть положительный экономический эффект. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Макагона, если бы контракт на транзит не было и сам транзит физически прекратился, тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей выросли бы в четыре раза.

Но заключение контракта позволило даже немного снизить тарифы для украинских потребителей.

«Если бы мы не провели анбандлинг и не подписали новое соглашение о транзите газа из России в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли бы вырасти в четыре раза. Наличие же нового контракта позволило… даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей», — пишет глава компании «Оператор ГТС Украины».

При этом Макагон с прискорбием отмечает, что запуск газопровода «Турецкий поток» привел к тому, что Украина потеряла 15 млрд кубометров транзита газа в год.