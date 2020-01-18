Рига, , 15:38 — REGNUM Согласно данным опроса проведённого и опубликованного Центром SKDS, главную трудность и вызов 61% предпринимателей Латвии видит в привлечении новых клиентов, пишет портал Dienas Business.

На втором месте по сложности решения задач, 55% коммерсантов, стоит необходимость увеличения оборота и прибыли. Далее в порядке убывания следуют: 39% — возможность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников, 37% — упорядочение внутренних процедур и коммуникации в компании, 25% — улучшение клиентского сервиса. Также каждый пятый опрошенный говорил о необходимости введения инноваций. 16% предпринимателей видят проблемы в общение с органами государственного управления.

Лишь 29% респондентов планируют и видят возможности роста своего бизнеса в экспорте, считая выход на новые рынки дорогим занятием. 12% связывают возможность развития с е-коммерцией. В опросе проведённом SKDS приняло участие 750 человек.