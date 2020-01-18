Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Директор-распорядительМеждународного валютного фондаКристалина Георгиева считает, что в мире назревает новый виток глобального экономического кризиса. Соответствующее заявление она сделала в ходе своего выступления в в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

Георгиева считает, что в мире стремительно нарастает неравенство между различными слоями населения. Речь идет не о разницах в доходах странами, которая сокращается, а о нарастающем неравенстве между группа населения.

К примеру, в Великобритании 10% богатейших подданных обладают суммарным доходом беднейшей половины населения. Подобная картина наблюдается во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития, где неравенство доходов уже достигло рекордных значений.

Глава МВФ отмечает, что предвестником нового витка кризиса также является нестабильность финансового сектора во многих странах.

В целом, Георгиева считает, что ситуация в мировой экономике напоминает экономический бум в США в конце XIX — начале XX века, а также рост в 20-е годы после Первой мировой войны. Этот «позолоченный век» в истории США закончился Великой депрессией, преодолеть которую США смогли только благодаря Второй мировой войне.