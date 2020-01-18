Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Рекордных показателей в перевозке пассажиров добилась Грузинская железная дорога в прошлом году. Об этом заявила пресс-служба ведомства, 18 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Согласно представленной информации, в 2019 году было перевезено 3 млн пассажиров, что больше показателя 2018 года — 2,8 млн — на 7%. Рост доходов при этом составил 13%. По сравнению с предыдущим периодом, когда железные дороги заработали 27,5 млн лари (около $9.6 млн по курсу), в 2019 году доходы составили 31,1 млн лари (около $10,8 млн по курсу).

Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в неправительственной организации «Центр по управлению транспортными коридорами Грузии» на основе открытых статистических данных пришли к выводу о неэффективности Грузинской железной дороги в сфере грузовых перевозок, объем которых якобы постоянно снижается.

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