Тбилиси, , 16:01 — REGNUM В государственный бюджет Грузии заложено 40 млн лари (около $13,8 млн) на поддержку сел. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Сообщается, что программой предусмотрено осуществление небольших проектов в сельской местности: создание оросительных систем и каналов, проведение местных дорог, благоустройство и др.

Стоит отметить, что изначально данная программа была запущена в 2009 году и свернули её в 2016. В связи с тем, что после этого стало поступать много жалоб и просьб вернуть программу, она была снова запущена в 2019 году.