Псков, , 13:13 — REGNUM Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.

Губернатор области Михаил Ведерников и его заместитель Нинель Салагаева рассказали о работе особой экономической зоны единственного на Северо-Западе промышленно-производственного типа.

Володин пояснил последние законодательные решения, направленные на усиление бюджетной устойчивости регионов. Также он обсудил с руководством области созданные законодательные условия для эффективного использования средств региона для инвестиций и снижения закредитованности.

«Вы не изучали вопрос финансирования структуры через возможность, которая сейчас предоставлена региональным бюджетам, то есть за счет средств, которые должны возвращать в Минфин по бюджетным кредитам? — обратился Вячеслав Володин к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. — Мы решение это приняли. Норма внесена как статья закона о бюджете на текущий и последующие годы. Регионы, имеющие задолженность перед федеральным бюджетом на протяжении пяти лет будут возвращать не 10% ежегодно, а 5%».

«Это позволит регионам, с одной стороны, оставлять средства у себя, с другой стороны, они должны размещаться под обязательство расширения налоговой базы. У вас здесь это все есть, и по этой причине можно было бы изучить этот вопрос, потому что в этом случае средства не только останутся в регионе, но их не нужно будет возвращать: будет происходить зачет налоговых отчислений за счет созданных на предприятии рабочих мест уже по этому бюджетному кредиту», — рассказал он.

Володин также поинтересовался, какие еще законодательные решения необходимы для развития ОЭЗ. Он отметил, что было бы неплохо, если бы при инвестировании средств в ОЭЗ был сформирован четкий план инвестирования, потому что в законодательстве сейчас закреплено только требование к инвесторам вложить 40 млн в течение трех лет, а остальные средства они могут вкладывать хоть через сорок лет. Это мешает развитию ОЭЗ.

«Если мы эти вопросы отрегулируем, это будет дисциплинировать», — сказал Володин.

Также спикер Госдумы обсудил с представителями бизнеса и администрацией области вопросы развития промышленности и импортозамещения, в частности, в вопросах производства лакокрасочных материалов.

«Нам необходимо понимать, какой потенциал у импортозамещения? Если ваша продукция соответствует всем стандартам, конкурентна на мировом рынке, какой объём мы ещё можем заместить, нарастив производство? Доля импортных красок на рынке в России сколько процентов составляет?» — поинтересовался он.

«Наша задача — создать вам условия, а ваша — привнести технологии и быть конкурентными на рынке. Сейчас в рамках особой экономической зоны вы получаете льготное налоговое обложение. Вы получаете возможность, которую регион создаёт для того, чтобы предприятие развивалось. И если вы используйте сейчас те возможности, которые конъюнктура вам даёт в условиях санкций и вызовов, связанных с политическими решениями Евросоюза и США, вы сейчас можете заместить этот рынок. Тем более четверть его формируется сегодня за счёт импортной продукции. А потом, рано или поздно, все это закончится, потому что они наказывают сами себя», — заявил он.

«Европа теряет очень большие деньги на санкциях, которые введены по отношению к России. Но вот когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет кспособна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж. Свой рынок мы сформируем», — добавил он.