Псков, , 12:57 — REGNUM В Пскове территория между Спасо-Преображенским Мирожским монастырём и Красноармейской набережной станет благоустроенным парком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, благоустройство проходит в рамках реализации проекта ER65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомлённости населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014—2020 годов.

Предполагается привести в порядок почти 4 га территории. Здесь будут проведены масштабные работы по установке открытой и закрытой дренажных систем, а также канализационной фильтрующей системы.

Также будет расширено русло реки Мирожки. После полного благоустройства территории в парке планируется высадить около 200 деревьев и сотню кустарников.

Это будут ивы, клёны, берёзы, черёмуха, роза, боярышник, бузина. В обновлённом парке будут обустроены смотровые площадки для туристов, оборудованы пешеходные дорожки, обновлено освещение, установлены скамейки и урны. Кроме того, в парке появится класс для проведения занятий по экологии под открытым небом для школьников и студентов.

Напомним, стоимость благоустройства этой территории составит около 18 млн рублей, 90% из которых — грантовое финансирование по программе приграничного сотрудничества. Остальные 10% средств — софинансирование из муниципального бюджета.

Читайте также: Фермерам приграничных районов России и Эстонии улучшат жизнь за 5 млн евро

Напомним также, что программа «Россия — Эстония» на 2014−2020 годы финансируется почти на 50% со стороны Евросоюза. Эстония обеспечивает 26,3% финансирования, Россия — 24,5%. Всего бюджет программы составляет 34,2 млн евро.