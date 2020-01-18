Париж, , 13:02 — REGNUM Регуляторы должны были заблокировать сделку по слиянию Facebook и WhatsApp, заявила глава антимонопольной службы Франции Изабель де Сильва в интервью Reuters.

Изабель де Сильва объяснила, что поглотив WhatsApp и Instagram, компания Facebook получила возможность объединить сообщества пользователей этих сервисов. Она подчеркнула, что такие сделки позволяют доминирующей компании занять всю экосистему, что делает невозможным появление конкурентов.

«Очевидно, что не стоило одобрять такие сделки, как слияние Facebook и WhatsApp», — заявила де Сильва.

Глава французской антимонопольной службы добавила, что не призывает к распаду крупнейших технологических компаний, однако считает необходимым введение более жесткого контроля на рынках онлайн-поиска, электронной коммерции и социальных сетей.

Напомним, компания Facebook приобрела компанию-разработчика мессенджера WhatsApp в 2014 году. За два года до этой сделки Facebook также приобрела социальную сеть Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, январе 2019 года стало известно о планах Facebook по объединению инфраструктуры сервисов для обмена сообщениями в приложениях WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.