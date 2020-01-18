Москва, , 11:19 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг Российской Федерации на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингу — «стабильный». Соответствующая информация опубликована на сайте агентства.

В 2020 году S&P ожидает, что экономика России будет расти на 1,8%. В основном рост будет продиктован смягчением кредитно-денежной политики и низкой базой. Прорывных темпов роста агентство не ожидает.

От нового российского правительства во главе с Михаилом Мишустиным, а также от начатой президентом Владимиром Путиным конституционной реформы эксперты S&P не ожидают никаких существенных влияний на экономические процессы — преемственность экономической политики сохранится, уверены они.

В целом, российская экономика благодаря сильной бюджетной конструкции в существенной мере защищена от внешних стрессовых ситуаций, уверены в агентстве.

В ближайшие два года к России может быть применено негативное рейтингование, но только в том случае, если произойдут какие-то серьезные геополитические события, которые могут существенно ужесточить санкции.

Рейтинг «BBB-» означает, что платёжеспособность эмитента считается удовлетворительной, экономические условия стабильны.