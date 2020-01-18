Москва, , 11:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Псковскую область, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Володин в Псковской области встретится с активом региона. Предполагается, что будут обсуждаться вопрос социально-экономического развития субъекта РФ.

Также Володин ознакомится с особой экономической зоной «Моглино».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана на территории Псковской области в 2012 году в соответствии с постановлением правительства России. Приоритетные направления проектов: производство сельскохозяйственного оборудования, строительных материалов, электротехники, электроники, автокомпонентов и коммунального оборудования, а также логистический кластер.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что десять регионов РФ получат софинансирование из госбюджета в пределах 99%. В их числе — Псковская область.

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