Москва, , 10:13 — REGNUM Глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов рассказал о том, как будут расти пенсии к 2022 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Российской газете».

По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.

При этом в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития России, рост пенсий в реальном выражении составит 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно в период с 2019 по 2022 год. Если же реальные показатели инфляции в эти годы будут ниже, чем прогнозируемые, то реальный рост пенсий будет выше, отметил глава ПФР.

После индексации на 6,6% в начале 2020 года пенсии в среднем выросли на 1 тыс. рублей. Но рост пенсии, конечно, зависит от общего объема выплат. Средний размер прибавки рассчитывается для средней по стране пенсии — 15 466 рублей.

Также Дроздов напомнил, что когда гражданин достигает 80-летнего возраста, его пенсия автоматически увеличивается еще на размер фиксированной выплаты. На начала 2020 года размер фиксированной выплаты составляет 5686 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ положение об обязательной индексации пенсий.