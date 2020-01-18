Москва, , 08:36 — REGNUM Решение отказать в просьбе государственному холдингу «Росгеология» о докапитализации на сумму 25 млрд рублей приняло Министерство финансов РФ. Об этом 17 января сообщает «Интерфакс».

Осенью холдинг попросил российские власти выделить 10,3 млрд рублей на модернизацию оборудования и 14,7 млрд рублей на расширение своей инвестиционной программы.

В Минфине предложили «Росгеологии» занимать средства на рынке и напомнили о росте суммы неосвоенных бюджетных средств, предусмотренных для финансирования работ холдинга по госконтрактам.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января генеральный директор — председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков заявил, что за 2019 год компания открыла 40 месторождений и готовится принять новую стратегию, суть которой состоит в проведении перехода от этапа изысканий и извлечения запасов к производству.

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