Москва, , 06:55 — REGNUM Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Дроздов отметил, что с 2019 по 2022 годы, по прогнозам Минэкономразвития, российские пенсии в реальном выражении вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно. Он добавил, что их рост может быть еще выше, если инфляция окажется ниже прогнозного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов обратился к главе ПФР Антону Дроздову с просьбой навести порядок с индексацией пенсий на местах.

По словам депутата, некоторым людям пенсию увеличили недостаточно или не увеличили вовсе. В качестве примера Миронов привел случай в Курганской области, когда женщине к пенсии добавили всего 1 рубль.

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