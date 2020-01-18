Нью-Йорк, США, , 04:25 — REGNUM Валовой внутренний продукт России в 2020 году может вырасти на 1,8%, считают эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings. Об этом 17 января говорится в заявлении агентства.

«Мы ожидаем повышения темпов роста ВВП до 1,8% в 2020 году с учетом низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики», — объяснили в S&P.

Авторы прогноза добавили, что показатель может быть пересмотрен при наступлении некоторых геополитических событий в отношении России, таких, как новые санкции. Также в комментарии к прогнозу сообщается, что рост российской экономики в долгосрочной перспективе останется невысоким.

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