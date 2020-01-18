Нью-Йорк, США, , 01:58 — REGNUM Кредитный рейтинг России, формируемый Standard & Poor's Global Ratings, подтверждён на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом 17 января говорится в заявлении агентства.

«BBB-» — самое низкое значение в категории, которую участники рынка считают «инвестиционной».

В агентстве объяснили, что после отставки правительства России рассчитывают на сохранение преемственности в макроэкономической политике и сохранение позиции относительно консервативного бюджетного правила даже в случае роста расходов.

Напомним, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, после которого российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку.

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