Москва, , 23:41 — REGNUM Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин будет представлять Россию на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Информацию об этом подтвердили 17 января в пресс-служба Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

Уточняется, что мероприятия форума, в которых примет участие Орешкин, запланированы на период с 22 по 24 января.

Как передавало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум в Давосе будет проходить с 21 по 24 января. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на мероприятии будут присутствовать Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Козак.

Президент России Владимир Путин не планирует посещать форум. При этом известно, что в нём примет участие президент США Дональд Трамп.

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