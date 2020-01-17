Душанбе, , 23:41 — REGNUM За двенадцать месяцев 2019 года в Таджикистане было произведено 8,1 тонн золота, что в сравнении с 2018 годом, когда объём производства драгоценного металла достиг 6,5 тонн, больше на 26,2%.

Также за прошедший 2019 год в Таджикистане увеличилось производство серебра — на 17%.

В министерстве промышленности страны заявили, что начиная с 2014 года, ежегодный прирост выпускаемого таджикистанскими предприятиями золота составил в среднем 20%. Поэтому в ближайшие годы планируется держать планку по добыче золота на том же уровне.

В планах министерства — увеличение добычи драгоценного металла путём реализации крупных инвестиционных проектов на территории таких месторождений золота как Тарор, Чоре, Пакрут и других.

Минпром Таджикистана подсчитал, что запасы промышленного и непромышленного золота содержат 137 и 127 месторождений соответственно. А объём общего утвержденного главным управлением геологии при правительстве Таджикистана золотого запаса в месторождениях страны составил порядка 500 тонн.

Отметим, что за последние пять лет объём добываемого в стране золота вырос в четыре раза: в 2014 году он составлял всего 2 тонны, а в 2019 году — уже 8,1 тонны.